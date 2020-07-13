МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Всего за месяц в России цена анальгина выросла почти на 40%. Как пишет газета "Известия", причиной такого резкого повышения цен в российских аптеках стал рост цены на импортные фармакологические субстанции, из которых производят таблетки анальгина.

Как следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), средняя цена на анальгин выросла в июне на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а специалисты DSM Group утверждают, что обезболивающее подорожало на 38%.

Стоимость анальгина зависит от конкретного производителя в каждом случае.

Сильнее всего подорожал анальгин от производителя "Медисорб" в упаковке по десять таблеток, а также средство компании "Авексима" в пачках по 20 таблеток. Их стоимость на полке выросла на 38%: 14 рублей и 65 рублей соответственно.

Как пояснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, к подорожанию привел рост цен на импортные компоненты для производства популярного в России обезболивающего.

"Фармсубстанции для анальгина приходят преимущественно из Китая, Индии. В этих странах из-за пандемии коронавируса останавливалось производство. Образовался дефицит субстанций, и цены выросли", — рассказал Шуляк.

В свою очередь руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил изданию, что на полках аптек может подорожать не только анальгин. Он прогнозирует, что средства из списка жизненно необходимых и важных препаратов (ЖНВЛП) вырастут в стоимости на 3-4%, а компенсировать убытки производители будут за счет ценника на другие лекарства.