МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за первое полугодие 2020 года сократилась на 24% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года — до 6,828 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам января-июня составила 1,22 доллара против 1,56 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного периода снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 23,829 миллиарда долларов.

Чистая прибыль по итогам второго квартала уменьшилась на 32% и составила 3,428 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за апрель-июнь составила 0,61 доллара за акцию против 0,89 доллара во втором квартале прошлого года. Выручка Pfizer за эти три месяца составила 11,801 миллиарда долларов, что на 11% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2020 года компания планирует получить выручку в размере 48,6-50,6 миллиарда долларов против предыдущего прогноза в 48,5-50,5 миллиарда долларов, а скорректированную прибыль на акцию на уровне 2,85-2,95 доллара против предыдущего прогноза в 2,82-2,92 доллара.

Акции компании на предварительных торгах в США дорожают на 3,41%.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.