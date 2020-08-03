МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Компания "Кромис", совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний "ХимРар", договорилась о поставках препарата "Авифавир" для лечения COVID-19 в семь стран Латинской Америки и ЮАР, говорится в сообщениях РФПИ и "ХимРар". Москва предложила Дели поставки 3 лекарств от коронавируса

Так, "Кромис" подписала эксклюзивное соглашение с боливийской компанией Sigma Corp S.R.L. о продаже "Авифавира" на территории Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Сальвадора, Уругвая и Эквадора. "Соглашение предусматривает поставку минимум 150 тысяч упаковок "Авифавира". Кроме того, производственной площадке партнера в Боливии будет передана технология получения готовой лекарственной формы "Авифавира", — отмечается в сообщении.

"Помимо экспортных поставок препарата, мы передаем партнерам технологию получения готовой лекарственной формы "Авифавира", что даст возможность сократить период ожидания, логистические издержки и сроки внедрения препарата в методики терапии пациентов с коронавирусом", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

"Кромис" также подписала дистрибьюторское соглашение с компанией 3Sixty Biopharmaceuticals по поставке "Авифавира" для лечения COVID-19 в ЮАР. 3Sixty Biopharmaceuticals — южноафриканская компания, базирующаяся в Йоханнесбурге. Компания развивает и коммерциализирует интеллектуальную собственность в Южной Африке и за рубежом и стремится достичь этого либо самостоятельно, либо путем сотрудничества с представителями частного и государственного сектора.

"Мы производим "Авифавир" в достаточном количестве для удовлетворения потребностей российского здравоохранения, что позволяет осуществлять зарубежные поставки препарата без ущерба для внутреннего спроса. ЮАР в настоящее время проходит сложный период обострения коронакризиса, и мы с готовностью откликнулись на просьбу партнеров о приобретении нашего препарата. Надеемся, что с его помощью коллегам в Южной Африке удастся остановить распространение коронавируса и спасти множество жизней", — заявил генеральный директор "Кромис" Андрей Блинов.

"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. "Авифавир" уже поставлен в 50 регионов РФ, а также в Белоруссию и Казахстан.