МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Фармацевтический завод "Биннофарм" (Зеленоград, входит в группу АФК "Система") в настоящее время может производить около 1,5 миллиона доз первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной "Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи"; первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России, говорится в сообщении АФК.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках — центром Гамалеи и заводом "Биннофарм".

"Скорейшее производство вакцины для профилактики COVID-19 является одной из самых насущных задач в борьбе с пандемией. Мы рады, что наш фармацевтический завод в Зеленограде, имеющий многолетний опыт производства вакцин и биотехпрепаратов, участвует в этом проекте. Мощности завода "Биннофарм" позволяют на настоящий момент производить около 1,5 миллиона доз вакцины в год. Первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России", — приводятся в сообщении слова президента АФК Владимира Чирахова.

По его словам, завод планируется оснастить дополнительным оборудованием, что позволит нарастить объемы производства вакцины.

"В первую очередь вакцинами могут быть обеспечены российские медики, которые, находясь на передовой борьбы с коронавирусом, являются сегодня основной группой риска", — заявил Чирахов.