МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences заключила соглашение о покупке компании Immunomedics за 21 миллиард долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

"Gilead Sciences и Immunomedics объявили сегодня, что заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым Gilead приобретет Immunomedics по цене 88 долларов за акцию" — говорится в сообщении.

Сумма сделки, одобренной советами директоров обеих компаний, составит примерно 21 миллиард долларов. Ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2020 года.

Соглашение предоставит Gilead препарат для лечения рака молочной железы Trodelvy, который в апреле получил ускоренное одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

"Это приобретение представляет собой значительный прогресс в работе Gilead по созданию сильного и разнообразного онкологического портфеля. Trodelvy — это одобренное лекарство от формы рака, которую особенно сложно лечить. Теперь мы продолжим изучать его потенциал для лечения многих других типов рака", — прокомментировал сделку главный исполнительный директор Gilead Sciences Дэниел О'Дей (Daniel O'Day).

Gilead Sciences, Inc. — американская биофармацевтическая компания, основанная в 1987 году. Занимается исследованиями, разработками и коммерциализацией лекарств. Immunomedics Inc. — американская компания, которая разрабатывает, производит и продает продукты для диагностики и лечения онкологических и инфекционных заболеваний.