МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. В бюджете России на 2021-2023 годы заложено сокращение расходов на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета, снижение составит в следующем 2021 году 6,4 миллиарда рублей.

"Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" обусловлено… по ведомственной целевой программу "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях": уменьшением бюджетных ассигнований в 2021 году на 6 432,6 миллиона рублей, в 2022 году на 6 696,1 миллиона рублей, в 2023 году на 6 696,1 миллиона рублей на осуществление Минздравом России централизованных закупок лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 14 ВЗН", — отмечается в документе.