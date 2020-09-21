МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Высокая цена препарата от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, за все время его применения в стационарах ни один пациент не был подключен к аппарату ИВЛ, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый.

Как сообщалось ранее, с понедельника "Арепливир" появился в российских аптеках. Его стоимость — 12 320 рублей, препарат отпускается по рецепту.

"Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепривир" — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни", — сказал Белый в эфире Первого канала.

Как отметил представитель компании, при разработке препарата и проведении его клинических исследований государственные средства не были задействованы.

"То, что препарат действительно спасает жизни — это факт, подтвержденный и клиническими исследованиями, и опытом терапевтического применения. За всю историю его применения мы не увидели ни одного человека, который бы попал на аппарат искусственной вентиляции легких", — добавил он.

В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара.

Как сообщалось ранее, специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.