МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" начал тестировать свою онлайн-аптеку, в настоящее время сервис доступен в Москве и Московской области, говорится в сообщении компании.

"Магнит"… начал тестировать интернет-магазин по заказу товаров более чем из 100 аптек Москвы и Московской области. Пользователям доступны два вида сервиса в формате click&collect: бронирование товаров с оплатой и самовывозом через 30 минут из удобной "Магнит Аптеки", а также заказ со склада из расширенного ассортимента и доставка до выбранной аптеки на следующий день", — сообщает ритейлер.

Ассортимент включает около 5 тысяч наименований, до конца года он будет расширен. Для получения рецептурных лекарств необходимо предъявить соответствующий документ. Минимальной суммы заказа нет. Комплектование и доставка будут осуществляться на базе автоматизированного распределительного центра дистрибьютора "Магнит Фарма" в Москве.

"Тестирование работы интернет-аптеки планируется завершить до конца 2020 года, после чего будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы", — отмечает компания. В дальнейшем "Магнит" также планирует запустить курьерскую доставку безрецептурных препаратов.

"Онлайн-аптека — наше первое собственное предложения для покупателей в сегменте e-commerce. До сих пор наш опыт ограничивался только партнерскими проектами. На базе онлайн-аптеки мы рассчитываем отработать технологии и операционную модель для будущего запуска собственной доставки продуктов питания и создания в конечном итоге омниканальной экосистемы компании", — сказал президент и гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг, слова которого приводятся в релизе.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня 2020 года находилось 20 894 магазина. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.