МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Новый революционный антибиотик создали российские ученые. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на совместную работу исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других учреждений, открытый препарат поможет врачам бороться с большинством заболеваний, которые вызваны бактериями и грибами.

Как говорится в документе, главной задачей перед мировой фармакологией в настоящее время стоит поиск и создание препаратов, способных бороться с микроорганизмами, у которых выработана множественная (multi-drug resistant, MDR) или абсолютная (extreme-drug resistant, XDR) устойчивость к антибиотикам, существующим сейчас на фармрынке.

По мнению российских специалистов, открытое ими средство способно воздействовать на такие микроорганизмы и оказывать помощь врачам в лечении.

Ученые также подчеркивают, что открытый антибиотик имеет универсальный характер: он помогает бороться с бактериальными и грибковыми инфекциями.

Препарат может способствовать лечению не только людей, но и животных.