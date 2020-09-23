МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "Химрар" надеются, что препарат против коронавируса "Авифавир" в рознице будет стоить на 30% дешевле других препаратов, говорится в сообщении РФПИ.

РФПИ и "Химрар" сообщили, что считают возможным приступить к розничным продажам "Авифавира" только после того, как будет повышена доступность препарата в результате оптимизации себестоимости "Авифавира". Благодаря производству "Авифавира" по полному циклу, включая субстанцию, они осуществляют мероприятия для значимого снижения себестоимости.

"В результате цена будет снижена на 30% по сравнению с уровнем, сформированным другими препаратами на амбулаторном рынке. РФПИ и "Химрар" намерены зарегистрировать "Авифавир" для амбулаторного использования лишь после снижения стоимости препарата", — заявили в фонде.

Получение разрешения и начало применения "Авифавира" для амбулаторного приема запланировано на октябрь.

"Благодаря активной совместной работе РФПИ и "Химрар" первыми в мире доказали клиническую эффективность наиболее многообещающего антивирусного препарата против коронавируса "Авифавир" (действующее вещество фавипиравир), и эта работа сейчас подтверждена и японскими исследованиями. Регистрация препарата на базе фавипиравира в Японии ожидается в октябре. Таким образом, Россия опередила Японию на 5 месяцев благодаря эффективно проведенным клиническим исследованиям. Положительные результаты Fujifilm — мощный ответ ряду скептиков, которые ставили под сомнение целесообразность регистрации препаратов на базе фавипиравира в России"", — заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Ранее в сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.