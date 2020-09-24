МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российская биотехнологическая компания Biocad будет выпускать вакцину от коронавируса "Спутник V" института имени Гамалеи, в планах также наладить производство сухой вакцины, сообщили РИА Новости в фармкомпании.

"23 сентября 2020 биотехнологическая компания Biocad подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины. Компания Biocad становится индустриальным партнером научного центра и обеспечит массовое производство вакцины "Спутник V", — заявили в компании.

Помимо производства жидкой вакцины в планах партнеров наладить выпуск лиофилизированной (в виде порошка) вакцины, сообщили в компании. Она не требует особых условий хранения при транспортировке.

"Производство сухой вакцины было временно заморожено, поскольку у Центра нет таких мощностей по лиофильным сушкам, чтобы в серьезных количествах обеспечить страну. Теперь, когда к нам подключилась компания Biocad, у которой есть серьезные мощности по лиофилизации, надеемся, что сухая вакцина будет производиться в нужных количествах", — цитирует пресс-служба фармкомпании слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Промышленный выпуск препарата начнется до конца года, уточнили в компании.