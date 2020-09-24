МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Самым дешевым российским препаратом от коронавируса станет Авифавир: его цена за упаковку составит около восьми тысяч рублей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, 8 тысяч — это цена на полке аптеки.

Это третий российский препарат от коронавируса, он станет самым дешевым. РФПИ участвовал в разработке этого лекарства.

Дмитриев отметил, что фонд специально отсрочил начало розничных продаж этого препарата для того, чтобы суметь предоставить более низкую цену по сравнению с аналогами, которые вышли на рынок раньше.

Первые — "Коронавир" и "Арепливир" — стоят около 12 тысяч рублей за упаковку.

Объявленная Дмитриевым цена "Авифавира" — неокончательная. В дальнейшем препарат может стать дешевле.

Он также не исключает, что этот препарат будет включен в список жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).

Все три российских препарата содержат в своем составе вещество фавипиравир.

Ранее стало известно, что "Коронавир" производителя "Р-Фарма" будет стоить 11 550 рублей за упаковку, а "Арепливир" компании "Промомед" — 12 320 рублей.