МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, сколько будет максимально стоить вакцина от COVID-19, разработанная в нашей стране.

Артемьев отметил, что цена одной дозы отечественного препарата не будет превышать тысячу рублей.

При этом, по словам руководителя Службы, цена может снизиться в случае, если появятся данные из референтных стран.

"Мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим примерно по определениям себестоимости, потому что нет базы сравнения с другими странами, определим этот тариф", — сообщил он.

Референтные страны это государства, которые участвуют в подготовке экспертного отчета о безопасности, эффективности и качестве российской вакцины на основании экспертизы.

Артемьев пояснил, что в настоящее время препарат производят относительно небольшими партиями. Для расширения выпуска вакцины фармкомпаниям необходим капитал.

Он добавил, что максимальная стоимость лекарства от коронавирусной инфекции в России будет соответствовать самой минимальной цене препарата из всех референтных государств.

"Если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то будет стоить 20 рублей. И это будет предельная цена, которую мы установим", — подчеркнул Артемьев.