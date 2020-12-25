МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россия приостановила экспорт препарата для лечения коронавируса "Авифавир" из-за высокого спроса внутри страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Фонд планирует в будущем возобновить поставки за рубеж. Это произойдет, когда удастся нарастить необходимые объемы производства.

Помимо этого в РФПИ сообщили, что не ожидают высокой доходности от вложений производство связанных с борьбой против пандемии коронавируса препаратов.

Напомним, что экспорт российского "Авифавира" был налажен в несколько стран Латинской Америки, Саудовскую Аравию и Болгарию, Белоруссию.

Препарат производится совместно РФПИ и "ХимРар", регистрационное удостоверение Минздрава он получил в конце мая текущего 2020 года и стал первым в мире лекарством против COVID, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.