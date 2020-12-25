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https://1prime.ru/Pharm_industry/20201225/832682154.html
Россия приостановила экспорт препарата от коронавируса
Фармацевтика
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Россия приостановила экспорт препарата для лечения коронавируса "Авифавир" из-за высокого спроса внутри страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Российского фонда прямых... ПРАЙМ, 25.12.2020
авифавир, экспорт, россия, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россия приостановила экспорт препарата для лечения коронавируса "Авифавир" из-за высокого спроса внутри страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
Фонд планирует в будущем возобновить поставки за рубеж. Это произойдет, когда удастся нарастить необходимые объемы производства.
Помимо этого в РФПИ сообщили, что не ожидают высокой доходности от вложений производство связанных с борьбой против пандемии коронавируса препаратов.
Напомним, что экспорт российского "Авифавира" был налажен в несколько стран Латинской Америки, Саудовскую Аравию и Болгарию, Белоруссию.
Препарат производится совместно РФПИ и "ХимРар", регистрационное удостоверение Минздрава он получил в конце мая текущего 2020 года и стал первым в мире лекарством против COVID, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.