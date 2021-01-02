МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Украинская фармацевтическая компания "Биолек" (базируется в Харькове) подала 30 декабря в Минздрав Украины заявление о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что не может допустить применение в стране российского препарата, так как вакцина "не прошла все испытания", а украинские специалисты разрабатывают свою вакцину от COVID-19.

Как отметил Медведчук, разработчик "Спутника V" российский центр имени Гамалеи единственный в мире "дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины". Поэтому, отмечает он, передать технологию нового препарата для производства вакцины на территории Украины можно в течение двух недель. Начать производство этого препарата будет возможно за три-шесть месяцев.

Политик также отмечает, что отказ украинских властей, как и любое препятствование регистрации "Спутника V" в стране, "будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты" от нового коронавируса.

"Мы будем последовательно защищать гарантированное Конституцией Украины право наших граждан на охрану здоровья и добиваться привлечения к ответственности тех, кто, выполняя требование заокеанских хозяев Украины, будет препятствовать защите жизни и здоровья украинских граждан",- цитирует политика его пресс-служба.