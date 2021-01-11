МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российское министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса — "Спутник Лайт". Об этом говорится в реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 315

"Спутник Лайт —2020 "Открытое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Спутник Лайт" в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2",- отмечается в документе.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Исследования "Спутник Лайт" будут проводить на 150 добровольцах.

"Количество пациентов — 150", — говорится в документе.

СРОКИ

Что касается сроков, то в планах — завершить исследование вакцины 31 декабря 2021 года.

"Окончание исследования 31.12.2021", — говорится в документе.

Напомним, что о возможно создании вакцины на базе "Спутника V" научного института имени Гамалеи заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он отмечал, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин.

"Спутник Лайт" в основном будет ориентирован на внешние рынки. Этот препарат будут поставлять туда, где есть сильные эпидемические очаги. В России флагманом будет "Спутник V".

"Спутник Лайт" — однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты: до 85% у определенной категории граждан.