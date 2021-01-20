МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнет процедуру предподачи регистрационной заявки российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Минздрав: России удалось удержать цены на лекарства на уровне 2019 года

"Двадцать второго января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру предподачи (pre-submission review) регистрационной заявки "Спутник V", — сказал представитель фонда.

"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Между тем, РФПИ подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС и ожидает, что процесс постепенной экспертизы начнется в феврале.

"РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале", — заявил он.