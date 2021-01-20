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https://1prime.ru/Pharm_industry/20210120/832850107.html
ВОЗ в конце недели начнет предподачу регистрационной заявки "Спутник V"
Фармацевтика
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнет процедуру предподачи регистрационной заявки российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 20.01.2021
вакцина, спутник v, воз, новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнет процедуру предподачи регистрационной заявки российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Двадцать второго января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру предподачи (pre-submission review) регистрационной заявки "Спутник V", — сказал представитель фонда.
"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Между тем, РФПИ подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС и ожидает, что процесс постепенной экспертизы начнется в феврале.
"РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале", — заявил он.