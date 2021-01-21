МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций. Минздрав получил документы на регистрацию третьей российской вакцины

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)", — отметили в фонде.

Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.

По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии. РФПИ опроверг отказ Бразилии от ускоренной регистрации "Спутник V"

"Венгрия — первая страна ЕС, которая оценила преимущества российской вакцины "Спутник V" и одобрила ее применение на своей территории. Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

В конце декабря агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая. В РФПИ тогда назвали сообщение об отказе от "Спутника V" примером "фэйк ньюс" и заявили, что фонд продолжает работать с регуляторами Венгрии по вопросу одобрения вакцины и готов поставить ее в необходимом объеме в январе-марте 2021 года.