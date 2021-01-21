МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины "Спутник V", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины "Спутник V"

"Также я хотела бы сказать, что 22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки "Cпутник V", — сообщила Захарова на брифинге.

Вакцина "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.