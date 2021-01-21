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https://1prime.ru/Pharm_industry/20210121/832863576.html
ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию "Спутника V"
Фармацевтика
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины "Спутник V", заявила официальный представитель... ПРАЙМ, 21.01.2021
спутник v, вакцина, воз, новости, бизнес, фармацевтика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины "Спутник V", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Также я хотела бы сказать, что 22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки "Cпутник V", — сообщила Захарова на брифинге.
Вакцина "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.