МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в Мексике, Парагвае и Пакистане, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы ожидаем грядущих одобрений в Мексике, Пакистане, Парагвае", — сказал он в интервью CNBC.

Дмитриев отметил, что эти решения будут основаны на промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний.

Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.