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https://1prime.ru/Pharm_industry/20210126/832889956.html
"Спутник V" зарегистрируют в Мексике, Парагвае и Пакистане
Фармацевтика
Новости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в Мексике, Парагвае и Пакистане, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. "Мы ожидаем... ПРАЙМ, 26.01.2021
пакистан, парагвай, мексика, рфпи, спутник v, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" в Мексике, Парагвае и Пакистане, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Мы ожидаем грядущих одобрений в Мексике, Пакистане, Парагвае", — сказал он в интервью CNBC.
Дмитриев отметил, что эти решения будут основаны на промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний.
Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.