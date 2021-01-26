МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Препарат плитидепсин испанской компании PharmaMar в ходе доклинических исследований продемонстрировал эффективность в борьбе с SARS-CoV-2, сообщает научный журнал Science. Власти выделили еще 2,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства от COVID

"Полученные нами результаты говорят о том, что плитидепсин является перспективным кандидатом для лечения COVID-19", — говорится в статье.

Исследования проводились как "в пробирке" (in vitro), так и на животных (in vivo). Использование препарата на мышах продемонстрировало снижение темпов размножения вируса в легких. Ученые рекомендовали провести более обширные клинические исследования использования плитидепсина для лечения COVID-19.

Как сообщает PharmaMar, публикация была подготовлена в сотрудничестве с лабораториями медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк), Калифорнийского университета в Сан-Франциско и института Пастера (Париж).

Изначально плитидепсин был разработан для лечения злокачественных опухолей, препарат прошел клинические испытания, одобрен в Австралии для борьбы с миеломной болезнью.