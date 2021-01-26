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https://1prime.ru/Pharm_industry/20210126/832896948.html
Ученые нашли потенциально эффективное средство от COVID-19
Фармацевтика
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Препарат плитидепсин испанской компании PharmaMar в ходе доклинических исследований продемонстрировал эффективность в борьбе с SARS-CoV-2, сообщает научный журнал Science... ПРАЙМ, 26.01.2021
covid - 19, пандемия, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Препарат плитидепсин испанской компании PharmaMar в ходе доклинических исследований продемонстрировал эффективность в борьбе с SARS-CoV-2, сообщает научный журнал Science.
"Полученные нами результаты говорят о том, что плитидепсин является перспективным кандидатом для лечения COVID-19", — говорится в статье.
Исследования проводились как "в пробирке" (in vitro), так и на животных (in vivo). Использование препарата на мышах продемонстрировало снижение темпов размножения вируса в легких. Ученые рекомендовали провести более обширные клинические исследования использования плитидепсина для лечения COVID-19.
Как сообщает PharmaMar, публикация была подготовлена в сотрудничестве с лабораториями медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк), Калифорнийского университета в Сан-Франциско и института Пастера (Париж).
Изначально плитидепсин был разработан для лечения злокачественных опухолей, препарат прошел клинические испытания, одобрен в Австралии для борьбы с миеломной болезнью.