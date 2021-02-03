МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американский фармацевтический гигант Pfizer прогнозирует, что по итогам 2021 года сможет получить от продажи вакцины против COVID-19 около $15 миллиардов дохода. Об этом пишет Bloomberg.

Pfizer ожидает, что годовая прибыль на акцию составит от $3,1 до $3,2.

Напомним, что Pfizer разработала эту вакцину совместно с немецкой BioNTech.

Итак, всего по итогам 2021 года фармкомпания рассчитывает заработать $59,4-$61,4 миллиарда.

Вакцина Pfizer и BioNTech — первая из западных вакцин от коронавируса. При этом на рынке она скоро столкнется с конкуренцией с другими компаниями. В числе конкурентов — Johnson & Johnson и Novavax Inc.. Они скоро могут зарегистрировать свой препарат для использования.

При этом, отмечает агентство, новые штаммы коронавируса могут потребовать новых вакцин.

Препарат Pfizer и BioNTech более дорогой, чем вакцины конкурентов, отмечает агентство. По договору с властями США компании будут поставлять препарат по цене $19,5 за двухкомпонентную вакцину.

Англо-шведский концерн AstraZeneca заявлял, что будет поставлять препарат дешевле, чем по $4 за дозу. Фармпроизвродитель J&J — менее $10.