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2021
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210203/832958537.html
Производство третьей российской вакцины от COVID может начаться в феврале
Фармацевтика
Новости
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https://россиясегодня.рф
. Данные исследований подтвердили безопасность вакцины от COVID-19, разработанной центром имени Чумакова, ее производство может начаться уже в феврале-марте, предстоит проработать... ПРАЙМ, 03.02.2021
covid-19, вакцина, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Данные исследований подтвердили безопасность вакцины от COVID-19, разработанной центром имени Чумакова, ее производство может начаться уже в феврале-марте, предстоит проработать вопрос о создании производственных мощностей и о финансировании, если оно необходимо, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Она (вакцина от центра Чумакова — ред.) в ближайшее время должна окончательно получить все документы, выйти в гражданский оборот. Данные клинических исследований подтвердили ее безопасность. Производство может быть начато уже в феврале-марте", — сказал Медведев на совещании о производстве и внедрении новых вакцин от коронавируса.
Он отметил, что при подготовке этого процесса нужно "понять, какой будет эффект масштабирования — и месячный, и годовой, проработать вопрос о создании необходимых производственных мощностей и о финансировании, если такое финансирование необходимо".