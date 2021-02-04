МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Консалтинговая компания McKinsey согласилась выплатить 573 миллиона долларов в рамках соглашения для урегулирования дела о расследовании ее роли в содействии продажам опиоидов в США, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. Суд обязал Johnson&Johnson заплатить $572 млн за роль в опиоидном кризисе

Согласно источникам, компания заключила соглашение с 47 американскими штатами, округом Колумбия и пятью территориями, находящимися под управлением США. Сообщается, что урегулирование было достигнуто после того, как во время судебных процессов было установлено, что McKinsey способствовала росту продаж препарата Оксикодон, который производила компания Purdue Pharma, признавшая свою вину в рамках расследований ее ответственности в развязывании опиоидного кризиса.

Источники отмечают, что McKinsey не будет признавать правонарушения в мировом соглашении, однако согласится ограничить работу с некоторыми видами наркотических средств, вызывающих зависимость.

В августе прошлого года сообщалось, что прокуроры в США добиваются от компании Purdue Pharma выплаты штрафов в размере примерно 13 миллиардов долларов в рамках расследований ее ответственности в развязывании опиоидного кризиса. Финансовые требования включают уголовное наказание в виде штрафа в размере свыше 6 миллиардов долларов и конфискации более 3 миллиардов долларов, а также гражданско-правовое взыскание в размере около 3 миллиардов долларов. Компания признала себя виновной по трем уголовным обвинениям в рамках расследований ее ответственности в развязывании опиоидного кризиса.

Ранее Purdue Pharma направила в суд США документы о признании ее банкротом.

Purdue Pharma занималась производством обезболивающего препарата Оксикодон. На его продаже она заработала более 35 миллиардов долларов. Это лишь одна из многих "опиоидных" компаний, с которыми судятся американские города и округа за "чрезвычайное" искажение "рисков долговременного использования этих препаратов для людей с хроническими болями". Против компании было подано более 2 тысяч исков. Истцы заявляют, что производители в сговоре с распространителями активно рекламировали и продвигали на рынке лекарства-опиаты, добиваясь как можно большей прибыли в ущерб пациентам.

Считается, что эпидемия передозировок болеутоляющими в США привела к гибели 400 тысяч человек в США с 1999 года, хотя реальная цифра может быть значительно выше. Лекарства-опиаты с большим отрывом лидируют в списке наиболее опасных по числу жертв наркотиков. Администрация экс-президента Дональда Трампа называла борьбу с эпидемией передозировок лекарственными препаратами одним из своих приоритетов во внутренней политике.