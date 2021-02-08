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Путин оценил успехи России в создании вакцин от коронавируса
Фармацевтика
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Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех, заявил президент РФ Владимир Путин. "Благодаря нашим ученым, Россия... ПРАЙМ, 08.02.2021
covid-19, вакцина, путин, новости, бизнес, фармацевтика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса", — сказал глава государства на Совете по науке и образованию.
Президент подчеркнул, что Россия — единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки.
"Без всякого сомнения, это крупный научный успех", — добавил Путин.