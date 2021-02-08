МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех, заявил президент РФ Владимир Путин. Эксперт рассказал о преимуществах вакцины "ЭпиВакКорона"

"Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса", — сказал глава государства на Совете по науке и образованию.

Президент подчеркнул, что Россия — единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки.

"Без всякого сомнения, это крупный научный успех", — добавил Путин.