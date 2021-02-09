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Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от коронавируса
Фармацевтика
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассматривает в настоящее время девять заявок на выдачу патентов по вакцинам от коронавируса, рассказал в интервью... ПРАЙМ, 09.02.2021
патент, вакцина, роспатент, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассматривает в настоящее время девять заявок на выдачу патентов по вакцинам от коронавируса, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Григорий Ивлиев.
"С начала пандемии было подано всего 16 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По семи заявкам выданы патенты. Среди этих заявок одна подана иностранным разработчиком, но она находится еще на стадии рассмотрения", — сказал Ивлиев.
Он уточнил, что уже выданные семь патентов — это не семь вакцин. "На вакцину "Спутник V" был выдан не один патент. Это сразу несколько запатентованных изобретений — вещество, состав первого и второго компонента вакцины, способ применения и так далее", — объяснил глава Роспатента.
Еще четырьмя патентами охраняются изобретения, относящиеся к вакцине "ЭпиВакКорона", добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.