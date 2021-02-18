МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Регистрация вакцины "КовиВак" центра имени Чумакова ожидается 20 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Врач рассказала об особенностях вакцинации переболевших COVID

"Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года", — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что регистрация вакцины центра Чумакова от COVID-19 ожидается в середине февраля, первый выпуск — в конце марта.

Масштабное тестирование препарата "КовиВак" центра Чумакова после 2-й фазы исследований запланировано на трех тысячах добровольцев.

"Завершение исследований второй фазы запланировано на начало 2021 года. Затем запланировано широкомасштабное тестирование препарата на трех тысячах добровольцев", — следует из сообщения.