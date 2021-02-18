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Оперштаб назначил дату регистрации вакцины "КовиВак"
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Регистрация вакцины "КовиВак" центра имени Чумакова ожидается 20 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. "Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года", — говорится... ПРАЙМ, 18.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Регистрация вакцины "КовиВак" центра имени Чумакова ожидается 20 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года", — говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что регистрация вакцины центра Чумакова от COVID-19 ожидается в середине февраля, первый выпуск — в конце марта.
Масштабное тестирование препарата "КовиВак" центра Чумакова после 2-й фазы исследований запланировано на трех тысячах добровольцев.
"Завершение исследований второй фазы запланировано на начало 2021 года. Затем запланировано широкомасштабное тестирование препарата на трех тысячах добровольцев", — следует из сообщения.