МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Главы трех немецких земель — Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии — высказались в пользу одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", об этом они сообщили газетам медиагруппы Funke. В Еврокомиссии оценили вакцину "Спутник V"

"Россия — великая научная страна, я нисколько не сомневаюсь, что российская наука способна произвести эффективную вакцину… Вакцину нужно допустить", — заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Премьер-министр германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф отметил, что решение об одобрении остается за Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). "Но суть одна: в борьбе с коронавирусом мы приветствуем все вакцины, которые являются безопасными, работают и таким образом помогут преодолеть пандемию", — считает Хазелофф.

Глава Саксонии-Анхальт также сказал, что вопрос происхождения вакцины не играет роли, так как речь идет о человеческом здоровье. "Меня еще ребенком привили российской вакциной от полиомиелита. И у меня никаких проблем", — сказал он. Мировое сообщество разделилось по вопросу вакцины AstraZeneca

Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов считает, что на правительство ФРГ нужно оказать больше давления с тем, чтобы получить больше альтернативных вакцин, зависимость от вакцины AstraZeneca ослабляет стратегию по вакцинации. "Поэтому важно наконец рассмотреть тему "Спутника V", — отметил он.

Рамелов также подчеркнул, что решение об одобрении или отказе от вакцины не должно носить политический характер.

"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.