МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины. ВОЗ дала оценку вакцине AstraZeneca

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание для AstraZeneca: ты сначала выполняешь свой контракт с Европой, после чего начинаешь поставки в другие страны", — предупредила фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Глава ЕК подчеркнула, что в первом квартале AstraZeneca поставила странам ЕС только 30% от согласованного объема вакцины от COVID-19. Между тем, как указала фон дер Ляйен, в ряде стран ЕС сейчас начинается третья волна пандемии.

На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины AstraZeneca.

В четверг EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата, после чего ряд стран возобновил вакцинацию им.