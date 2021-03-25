МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Исследования показали, что вакцина "ЭпиВакКорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Вакцина "Спутник V" оказалась самой узнаваемой в мире

Отмечается, что журнал "Инфекция и иммунитет" опубликовал 24 марта результаты клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" среди добровольцев в возрасте 18-60 лет, которые подтверждают ее безопасность и иммунологическую эффективность.

"Опубликованные материалы свидетельствуют о том, что исследование проводилось в два этапа: этап 1 — открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет; этап 2 — простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет", — говорится в сообщении.

Исследование показало, что схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител у 100% добровольцев.

"Сероконверсия с титром нейтрализующих антител ≥ 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после получения второй дозы. По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина "ЭпиВакКорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19", — отмечается в сообщении.