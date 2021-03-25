МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса "КовиВак" в размере 4 330 рублей за упаковку, следует из материалов ведомства. Число случаев COVID-19 в России выросло на 9 221

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России… и письмом ФГБУ "ФНЦИРИП им. Чумакова РАН"… и приняла решение согласовать предельные отпускные цены, заявленные на регистрацию ФГБУ "ФНЦИРИП им. Чумакова РАН" (Россия), на следующие лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: "КовиВак (Вакцина короновирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная)"… в размере 4 330,00 рублей", — говорится в сообщении.

В документе приведены два вида упаковки препарата: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой для вскрытия.

"Одновременно ФАС России сообщает о том, что по аналогии с предельными отпускными ценами производителей на вакцину для профилактики новой короновирусной инфекции, согласованными решениями ФАС России…, вышеуказанные согласованные предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 рублей", — заключили в ведомстве.

Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.