МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. В России в четверг на площадке Центра имени Чумакова официально началось производство третьей отечественной вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ. ФАС согласовала отпускную цену на вакцину "КовиВак"

Старт производству "КовиВака" дал глава Минобрнауки Валерий Фальков — он запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001. "Таким образом, третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах", — отмечается в сообщении.

Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

Регистрация "КовиВака" прошла в феврале нынешнего года. Стартовые объемы этой вакцины выйдут в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца года может быть произведено не менее 10 миллионов доз, имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тысяч доз, заявил ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "КовиВак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.