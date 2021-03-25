МИНСК, 25 мар — ПРАЙМ. Промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V" начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия "Белмедпрепараты", сообщила в четверг пресс-служба белорусского минздрава. В России началось производство третьей вакцины от коронавируса

Ранее в республике приступили к реализации проекта по локализации производства вакцины "Спутник V". Планировалось, что Минск запустит промышленное производство этого препарата 30-31 марта.

"В Беларуси на РУП "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса", — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

Отмечается, что розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" ведется из полупродукта российской компании АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". В минздраве при этом обратили внимание, что все необходимые подготовительные работы выполнены. Роспотребнадзор оценил безопасность "ЭпиВакКороны"

Пресс-служба также приводит слова гендиректора "Белмедпрепаратов" Сергея Беляева, который, в частности, отметил, что "данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества". Беляев также уточнил, что объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

По официальным данным на среду, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Белоруссии составило 313 852, умерли 2184 пациента.