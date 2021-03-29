МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил выступил с предложением оплачивать вакцины против COVID-19 поставками нефти. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Политик отметил, что у Венесуэлы есть несколько способов получить вакцину. Первый путь — при помощи денежных средств, "похищенных" у страны.

Второй способ: с помощью обмена нефти на вакцину.

Он также назвал как способ получения вакцины международную программу COVAX. Она предполагает закупку и распределение препаратов между беднейшими странами мира.

Напомним, что Мадуро привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V" 6 марта. До этого он выступил с заявлением о том, что российский препарат — самый безопасный в мире. Он показывает высокий уровень защиты организма к новой инфекции.