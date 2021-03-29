2021-03-29T09:05:51+03:00
2021-03-29T09:05:51+03:00
2021-03-29T09:05:51+03:00
2021
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210329/833342818.html
Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса
Фармацевтика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил выступил с предложением оплачивать вакцины против COVID-19 поставками нефти. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. Политик... ПРАЙМ, 29.03.2021
новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83229/72/832297261.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/72/832297261.jpg
https://1prime.ru/images/83229/72/832297258.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/72/832297258.jpg
https://1prime.ru/images/83229/72/832297255.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/72/832297255.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил выступил с предложением оплачивать вакцины против COVID-19 поставками нефти. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Политик отметил, что у Венесуэлы есть несколько способов получить вакцину. Первый путь — при помощи денежных средств, "похищенных" у страны.
Второй способ: с помощью обмена нефти на вакцину.
Он также назвал как способ получения вакцины международную программу COVAX. Она предполагает закупку и распределение препаратов между беднейшими странами мира.
Напомним, что Мадуро привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V" 6 марта. До этого он выступил с заявлением о том, что российский препарат — самый безопасный в мире. Он показывает высокий уровень защиты организма к новой инфекции.