МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca переименовала свою одноименную вакцину от коронавируса. С 25 марта препарат носит название Vaxzevria, сообщается на сайте европейского агентства EMA.

Как поясняется на портале Агентства медицинских продуктов Швеции, переименование препарата не повлечет за собой других изменений. При этом специалисты по вакцинации должны знать о переименовании: теперь информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Изменение названия вакцины произошло на фоне в этом месяце сообщений об опасных осложнениях у людей, вакцинировавшихся препаратом. В частности, в Австрии у привившегося диагностировали множественный тромбоз, он умер через десять дней после получения первой дозы.

Эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор также заявил о безопасности вакцины и ее эффективности. Отмечается, что преимущества и защита граждан значительно превышают риски, связанные с препаратом.