МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса начинаются в "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", сообщил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. Цена на вакцину "ЭпиВакКорона" упадет в два раза

"Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания", — сказал Гинцбург.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщала, что назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить её смогут только врачи.

Вакцина от коронавируса в виде капель для носа, над которой работает "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", не будет вызывать таких побочных эффектов, как температура и головная боль, сообщил Александр Гинцбург. В ЕС подсчитали, сколько рабочих мест "убила" пандемия

"Даже те незначительные побочные явления, которые сейчас присутствуют, — в виде головной боли, возможного поднятия температуры — при интерназальном введении явно будут отсутствовать, потому что это препарат местного назначения и системных реакций в виде температуры не вызовет", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.