МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Сектор биотехнологий в мире продолжит расти после пандемии коронавируса на фоне развития биофармацевтики и "зеленого" сельского хозяйства, в этом его объем может превысить 1 триллион долларов, рассказал РИА Новости управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин. Эксперт отметил успехи России в развитии биофармацевтики

Биотехнология в классическом понимании — наука о производстве ценных веществ и продуктов с использованием природных биологических микроорганизмов, растительных и животных клеток. В основе современного биотеха лежат генная и клеточная инженерия. Эти методы направлены на конструирование новых, не существующих в природе сочетаний генов. Наибольшее применение генная инженерия нашла в сельском хозяйстве и медицине.

Сектор биотехнологий в 2020 году получил стремительное развитие и побил рекорд по притоку капитала в отрасль. Зюзин привел данные компании Grand View Research, согласно которым, мировой рынок биотехнологий оценивался в 2020 году в 753 миллиарда долларов. По их прогнозам, он перешагнет отметку в 1 триллион долларов по итогам этого года. Наибольшую долю рынка занимают биотехнологии в здравоохранении (48,64%).

Собеседник агентства объяснил, что такое комплексное понятие, как биотехнологический сектор, включает в себя не только выросший на 50% мировой рынок биофармацевтики (так называемую "красную" биотехнологию), но и другие растущие направления — "белые" биотехнологии (пищевое производство, сельское хозяйство, химическая промышленность, в том числе производство биотоплива), "зеленые" биотехнологии (клеточная и генная инженерия) и "серые" биотехнологии (природоохранная деятельность). В "Газпроме" усомнились в эффективности возобновляемой энергии

"Поэтому и после окончания пандемии сектор в целом продолжит расти. По прогнозам, среднегодовой рост рынка биотехнологий до 2028 года составит 15,83%", — заявил эксперт.

Ранее Зюзин говорил РИА Новости, что россияне скоро смогут есть мясо и хлеб из белка насекомых, такие разработки производства изделий из белка насекомых станут доступны россиянам уже в ближайшие годы.