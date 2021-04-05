МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V": российские хакеры украли план создания вакцины против коронавируса у компании AstraZeneca. Гинцбург объяснил, почему ЕС не спешит выводить "Спутник V" на свой рынок

"Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca", — сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в качестве шутки в своем Twitter предложил "отдать долг" и с помощью компонента российской вакцины повысить эффективность препарата AstraZeneca.

Меморандум о взаимодействии Центра Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компании "Р-Фарм" был подписан 21 декабря 2020 года. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. СМИ сообщили об остановке производства вакцины AstraZeneca в Балтиморе

Дмитриев позднее говорил, что комбинация с одним из двух компонентов "Спутник V" помогает компании AstraZeneca повысить эффективность ее вакцины с 62,1% до более высокого показателя. Он также отмечал открытость России к партнерствам со всеми другими производителями, чьи вакцины имеют эффективность ниже 90%.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.