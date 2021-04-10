ПАРИЖ, 10 апр — ПРАЙМ. Вакцина французской фармкомпании Sanofi может быть готова к осени 2021 года, сообщил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон радиостанции France Info.

Вакцина "Спутник V" оказалась самой узнаваемой в мире

По последним данным санитарного агентства Santé Publique при министерстве здравоохранения, общее число заболевших коронавирусом во Франции составило более 4,9 миллиона человек, всего от COVID-19 в стране скончались 98 395 человек.