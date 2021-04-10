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Во Франции назвали сроки готовности вакцины Sanofi
Фармацевтика
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Вакцина французской фармкомпании Sanofi может быть готова к осени 2021 года, сообщил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон радиостанции France Info. "Очень... ПРАЙМ, 10.04.2021
вакцина, франция, sanofi, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 10 апр — ПРАЙМ. Вакцина французской фармкомпании Sanofi может быть готова к осени 2021 года, сообщил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон радиостанции France Info.
"Очень надеемся, что она будет готова осенью 2021 года. Все наши контакты с Sanofi придают правдоподобие этому заявлению и этой перспективе", — приводит радиостанция слова госсекретаря.
По последним данным санитарного агентства Santé Publique при министерстве здравоохранения, общее число заболевших коронавирусом во Франции составило более 4,9 миллиона человек, всего от COVID-19 в стране скончались 98 395 человек.