БЕРЛИН, 10 апр — ПРАЙМ. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о разногласиях в ЕС по вопросу возможных закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив нетерпеливость людей, которые хотят вакцинироваться. СМИ оценили темпы вакцинации в разных странах

"Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться. Поэтому правительства хотят сделать все возможное. Что касается "Спутник V", среди государств-членов ЕС существуют разногласия и различная степень чувствительности", — сказал Мишель в интервью изданию Handelsblatt.

Он добавил, что для него "решение" заключается в увеличении производства вакцины в ЕС и ускорении поставок.

"Если мы в течение следующих нескольких недель еще больше ускорим производство, Европа станет ведущим, а может быть, даже крупнейшим в мире производителем вакцин", — надеется глава Евросовета. В Швейцарии после вакцинации от коронавируса умерли 55 человек

Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.