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2021
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210411/833435038.html
В России запатентовали препарат для профилактики и лечения COVID-19
Фармацевтика
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Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) сообщило о получении патента на "МИР-19" — препарат для профилактики и лечения COVID-19, сообщается на сайте агентства... ПРАЙМ, 11.04.2021
фармацевтика, covid-19, пандемия, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) сообщило о получении патента на "МИР-19" — препарат для профилактики и лечения COVID-19, сообщается на сайте агентства.
"Роспатент выдал патент Государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанное по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой. Препарат называется МИР-19", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "МИР" расшифровывается как Малая Интерферирующая РНК. Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции методом ингаляционного или интраназального введения.