МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) сообщило о получении патента на "МИР-19" — препарат для профилактики и лечения COVID-19, сообщается на сайте агентства. Песков: ковидный кризис в России еще не прошел

"Роспатент выдал патент Государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанное по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой. Препарат называется МИР-19", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "МИР" расшифровывается как Малая Интерферирующая РНК. Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции методом ингаляционного или интраназального введения.