МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ уточнило правила применения предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства, теперь в реестре будет проще ориентироваться, сообщает пресс-служба кабмина. В России запатентовали препарат для профилактики и лечения COVID-19

"Участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, которая содержится в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на медикаменты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Постановление, систематизирующее применение предельных отпускных цен, зарегистрированных и перерегистрированных в соответствии с различными правилами и особенностями, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас госреестр предельных отпускных цен может содержать в отношении одного лекарственного препарата данные о различных предельных отпускных ценах.

"Новое постановление даёт чёткий ориентир в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен, что позволит избежать некорректного применения сведений реестра", — подчеркивается в сообщении.