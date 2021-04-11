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https://1prime.ru/Pharm_industry/20210411/833435340.html
Власти пояснили применение отпускных цен на жизненно важные лекарства
Фармацевтика
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Правительство РФ уточнило правила применения предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства, теперь в реестре будет проще ориентироваться, сообщает пресс-служба... ПРАЙМ, 11.04.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ уточнило правила применения предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства, теперь в реестре будет проще ориентироваться, сообщает пресс-служба кабмина.
"Участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, которая содержится в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на медикаменты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Постановление, систематизирующее применение предельных отпускных цен, зарегистрированных и перерегистрированных в соответствии с различными правилами и особенностями, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас госреестр предельных отпускных цен может содержать в отношении одного лекарственного препарата данные о различных предельных отпускных ценах.
"Новое постановление даёт чёткий ориентир в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен, что позволит избежать некорректного применения сведений реестра", — подчеркивается в сообщении.