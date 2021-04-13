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2021
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210413/833450772.html
Российские аптеки не хотят продавать феназепам
Фармацевтика
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Только 10% аптечных сетей России оказались готовы к новым требованиям Минздрава и смогут продолжать реализацию феназепама. Остальные аптеки вынуждены отказаться от торговли этим... ПРАЙМ, 13.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Только 10% аптечных сетей России оказались готовы к новым требованиям Минздрава и смогут продолжать реализацию феназепама. Остальные аптеки вынуждены отказаться от торговли этим препаратом, пишет газета "Ведомости".
Министерство здравоохранения в 2021 году внесло препарат "в список сильнодействующих веществ и подлежащих предметно-количественному учету", то есть теперь аптекам придется отчитываться перед регулятором за количество проданных упаковок в соответствии с количеством предъявленных рецептов.
Кроме того, аптекам придется приобретать специальную лицензию, дающую право на реализацию психотропных веществ, к которым относится и феназепам согласно Конвенции ООН. Для этого аптеки должны оборудовать отдельное помещение, установить сигнализацию, "встать на охрану у Росгвардии".
Эксперты издания отмечают, что аптекам сложно соответствовать этим новым правилам, им легче и вовсе отказаться от продажи феназепама.