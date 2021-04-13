МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Только 10% аптечных сетей России оказались готовы к новым требованиям Минздрава и смогут продолжать реализацию феназепама. Остальные аптеки вынуждены отказаться от торговли этим препаратом, пишет газета "Ведомости".

Министерство здравоохранения в 2021 году внесло препарат "в список сильнодействующих веществ и подлежащих предметно-количественному учету", то есть теперь аптекам придется отчитываться перед регулятором за количество проданных упаковок в соответствии с количеством предъявленных рецептов.

Кроме того, аптекам придется приобретать специальную лицензию, дающую право на реализацию психотропных веществ, к которым относится и феназепам согласно Конвенции ООН. Для этого аптеки должны оборудовать отдельное помещение, установить сигнализацию, "встать на охрану у Росгвардии".

Эксперты издания отмечают, что аптекам сложно соответствовать этим новым правилам, им легче и вовсе отказаться от продажи феназепама.