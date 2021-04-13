МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Американская компания Johnson & Johnson решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе, сообщили в пресс-релизе компании. Котировки нефти выросли на фоне прогресса в вакцинации

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".

Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J. "Кроме того, мы рассматриваем эти случаи вместе с европейскими властями в сфере здравоохранения. Мы приняли решение заблаговременно отложить применение нашей вакцины в Европе", — сообщается в пресс-релизе компании.

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. Регулятор подчеркнул, что пока связь между данными осложнениями и вакциной не доказана, будет проведено тщательное расследование поступившей информации. Всего в ЕМА поступили данные о четырех подобных эпизодах не на территории Евросоюза, в том числе один оказался с летальным исходом.