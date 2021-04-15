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2021
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210415/833467597.html
Эксперимент по маркировке БАДов начнется уже в апреле
Фармацевтика
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Российское правительство получило на рассмотрение проект постановления, согласно которому в стране будет запущен эксперимент по маркировке биологически активных добавок к пище... ПРАЙМ, 15.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российское правительство получило на рассмотрение проект постановления, согласно которому в стране будет запущен эксперимент по маркировке биологически активных добавок к пище (БАДов), пишет "Российская газета" со ссылкой на Минпромторг.
Пилот запустят до конца апреля, а продлится он до августа 2022 года.
В рамках пилотного проекта планируется протестировать систему маркировки на всех этапах движения такого рода продукции.
Это означает, что производители будут наносить на товар контрольно-идентификационные знаки. При их помощи можно будет контролировать, в какую аптеку БАД поступил и когда его продали.
Участие в эксперименте для компаний-производителей добровольное: платить за коды маркировки им не придется.
В ходе пилотного запуска все необходимое оборудование для нанесения специальных штрих-кодов компаниям предоставят безвозмездно.
На основании пилотного проекта кабмин будет принимать решение о возможности введения такой маркировки БАДов на постоянной основе.