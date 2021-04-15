МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российское правительство получило на рассмотрение проект постановления, согласно которому в стране будет запущен эксперимент по маркировке биологически активных добавок к пище (БАДов), пишет "Российская газета" со ссылкой на Минпромторг. Эксперт назвал предел, выше которого рубль пока не вырастет

Пилот запустят до конца апреля, а продлится он до августа 2022 года.

В рамках пилотного проекта планируется протестировать систему маркировки на всех этапах движения такого рода продукции.

Это означает, что производители будут наносить на товар контрольно-идентификационные знаки. При их помощи можно будет контролировать, в какую аптеку БАД поступил и когда его продали.

Участие в эксперименте для компаний-производителей добровольное: платить за коды маркировки им не придется.

В ходе пилотного запуска все необходимое оборудование для нанесения специальных штрих-кодов компаниям предоставят безвозмездно.

На основании пилотного проекта кабмин будет принимать решение о возможности введения такой маркировки БАДов на постоянной основе.