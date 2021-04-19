ВЕНА, 19 апр — ПРАЙМ. Правительство Австрии договорилось закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" c применением ее после регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), говорится в заявлении канцлера Себастьяна Курца, поступившего в распоряжение РИА Новости. Аргентина готовится к производству "Спутника V"

"Мы договорились о покупке 1 миллиона доз вакцины "Спутник", которая используется уже в более 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию европейским регулятором EMA, потому что каждая дополнительная вакцина поможет нам спасти жизни, сохранить рабочие места и быстрее вернуться к нормальной жизни", — заявил Курц.

Как уточнили РИА Новости в федеральном правительстве, применение планируется после регистрации препарата регулятором. «Применение — после регистрации EMA", — сообщили в правительстве Австрии, подтвердив намерение купить вакцину.

В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

"Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.