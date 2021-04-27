МЕХИКО, 27 апр — ПРАЙМ. Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российской вакцины против коронавируса "Спутник V" до предоставления "недостающей информации". В Бразилии одобрили производство "Спутника V"

В ходе заседания, которое транслировалось на сайте регулятора, совет директоров Anvisa удаленно проголосовал за то, чтобы отказать в выдаче разрешения на импорт "Спутника V", которого с начала апреля добиваются губернаторы 14 штатов Бразилии.

Перед выступлением и голосованием докладчиков технические специалисты агентства рекомендовали отклонить запрос на импорт российской вакцины "до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков".

В начале апреля верховный суд Бразилии дал Anvisa срок до конца месяца, чтобы принять решение по импорту вакцины "Спутник V", в противном случае разрешение должно было быть выдано автоматически. Регулятор в ответ попросил суд дать ему больше времени на это решение "для сбора данных об эффективности и безопасности препарата".

Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии ранее в понедельник признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.

Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.