МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ ВНИИЗЖ), подведомственное учреждение Россельхознадзора, выпустило первую партию российской вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики COVID-19 у животных в объеме 17 тысяч доз, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. ГИБДД хочет требовать при сдаче на права новые справки

"В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" произведена первая партия вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (COVID-19) в объеме 17 тысяч доз", — сообщила Мелано.

По ее словам, партия вакцины уже забронирована. В кратчайшие сроки она будет направлена в ряд городов и регионов России, среди которых Москва, Московская область, Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти.

Российская вакцина "Карнивак-Ков" — первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса у животных. На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Россельхознадзор указывал, что при соответствующем спросе производственные мощности ВНИИЗЖ позволят выпускать порядка 10 тысяч доз вакцины в сутки.

Советник главы Россельхознадзора отметила, что на данный момент потенциальный возможный объем выпуска вакцины составляет до 3 миллионов доз в месяц, однако в перспективе при наличии спроса может быть увеличен до 5 миллионов. "Российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у животных производства ФГБУ "ВНИИЗЖ", — указала Мелано.