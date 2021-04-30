Институт Россельхознадзора выпустил вакцину против COVID-19 у животных
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ ВНИИЗЖ), подведомственное учреждение Россельхознадзора, выпустило первую партию российской вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики COVID-19 у животных в объеме 17 тысяч доз, сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
"В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" произведена первая партия вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (COVID-19) в объеме 17 тысяч доз", — сообщила Мелано.
По ее словам, партия вакцины уже забронирована. В кратчайшие сроки она будет направлена в ряд городов и регионов России, среди которых Москва, Московская область, Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти.
Российская вакцина "Карнивак-Ков" — первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса у животных. На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Россельхознадзор указывал, что при соответствующем спросе производственные мощности ВНИИЗЖ позволят выпускать порядка 10 тысяч доз вакцины в сутки.
Советник главы Россельхознадзора отметила, что на данный момент потенциальный возможный объем выпуска вакцины составляет до 3 миллионов доз в месяц, однако в перспективе при наличии спроса может быть увеличен до 5 миллионов. "Российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у животных производства ФГБУ "ВНИИЗЖ", — указала Мелано.
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210430/833580937.html