МИНСК, 7 мая — ПРАЙМ. Белоруссия получила собственную вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко. Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.

Первого апреля Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины в 2021-2023 годах.