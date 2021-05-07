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Белоруссия создала собственную вакцину от коронавируса
Фармацевтика
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Белоруссия получила собственную вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко. "В пробирке мы вчера получили свою... ПРАЙМ, 07.05.2021
covid-19, пандемия, вакцина, белоруссия, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МИНСК, 7 мая — ПРАЙМ. Белоруссия получила собственную вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
"В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Первого апреля Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины в 2021-2023 годах.