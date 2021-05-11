"Спутник Лайт" получит цифровую маркировку
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российская вакцина "Спутник Лайт" от коронавируса будет защищена от подделок при помощи системы цифровой маркировки, говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки).
"Все производимые для российских пациентов однокомпонентные вакцины "Спутник Лайт" будут снабжены цифровой маркировкой. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки. Это обеспечит строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки, а также защитит ее от подделки и обезопасит население", — говорится в сообщении.
Центр указывает, что маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость вакцины от производства до конкретного медицинского учреждения. При этом код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути.
"Информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-2019", — добавляется в сообщении.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210511/833632744.html